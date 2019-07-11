Tedbir kalkmadı seçim yok

GALATASARAY’DA seçim ihtimali ortadan kalktı. Sarı-Kırmızılı yönetimin idari ibrasızlık kararı sonrası aldığı yürütmeyi durdurma kararının kalkması için açılan davaya dün bakıldı. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, birbirlerinden davacı olan Galatasaray Kulübü yöneticileri ile davaya feri müdahil olan yöneticilerin avukatları katıldı.

İDARİ İBRASIZLIK YASAYA AYKIRI

Müdahil avukatlardan Metin Sinan Arslan, “Tedbir kararına dayanak olan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Çöp olarak değerlendirilmeli” dedi. Yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay da, “İdari ibra diye bir kavram yoktur. Tüzük yasaya aykırıdır. Öncelik ve acil olarak yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre yetkililerin tedbiren durdurulması talebine de katılmıyoruz. Büyük bir kulüpte harcamalar var, yatırımlar var” dediler.

YÖNETİM GÖREVİNİN BAŞINDA

Mahkeme yönetimin idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılması için yapılan itiraz reddedilerek, tedbir kararının devamına hükmedildi. Kulüp Avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, “Bu karar sonrası Galatasaray yönetimi görevinin başındadır. Herhangi bir seçim gözükmemektedir. İdari ibrasızlığın kaldırılması davamız devam ediyor. Önümüze bakacağız. Bugün çıkan sonuçtan memnunuz” açıklamasını yaptı.

TARAFTARDAN CENGİZ’E DESTEK

GALATASARAY taraftar grubu UltrAslan’dan yönetime destek. Sarı-Kırmızılı taraftar grubu Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararının kaldırılması için açılan davayı protesto etti. Taraftarlar, “Galatasaray halkındır lisenin değil”, “Milyonlarca ses ‘Galatasaray halkın’ diyor”, “Mekteb-i Sultani Onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur” ve “Tüzük değişsin üyelik açılsın” ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar açarak, Cengiz ve Yönetime’ne destek verdiler.