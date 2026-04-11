Tedesco açıkladı! Skriniar'ın son durumu...

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Domenico Tedesco, "Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber" dedi.

Tedesco, "Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

SKRINIAR'IN SAĞLIK DURUMU

Kaptan Milan Skriniar'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" açıklamasını yaptı.

