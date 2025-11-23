İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Tedesco açıklamalarda bulundu: Kazanmak için sahada olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tedesco, karşılaşmada kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

23 Kasım 2025 Pazar 19:48
Tedesco açıklamalarda bulundu: Kazanmak için sahada olacağız
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"BU SORU POZİTİF DEĞİL!"

"Mecburi rotasyonlar var. Semedo yerine Mert Müldür. Bu değişikliklerin ardından hücum yönü merkeze ve sola kayacak mı?" sorusuna cevap veren Tedesco;

"Çok zor bir soru. Normalde tabii ki her oyuncuma saygı duyulmasını isterim. İleride de bunu istiyorum, diliyorum. Bu tarz sorular çok pozitif olmayabiliyor. Mert Müldür de bir milli takım oyuncusu ve Fenerbahçe futbolcusu. Futbolcularıma maksimum saygı gösterilsin istiyorum. Fenerbahçe'de olmalarının bir sebebi var. Ben de onlara sahip olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı, "Rakibin oyun sisteminin size göre ne tür avantajları ve dezavantajları olacak?"sorusuna ise şu cevabı verdi; "Rizespor topla oynamayı seven bir takım. Futbol oynamaya çalışıyorlar, 4-3-3 ile güçlü oynuyorlar. Papanikolaou merkezde topları istiyor. Kaybedecek bir şeyleri yok. Bize karşı yüzde 200 ile oynayacaklardır. Biz de kazanmak için sahada olacağız."

