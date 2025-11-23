Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, değerlendirmelerde bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları:

DEVRE ARASI KONUŞMASI

"Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim."

"TAKIM OLARAK ALINMIŞ GALİBİYET"

"Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum."

"GALATASARAY MAÇINI KONUŞMAYI TERCİH ETMİYORUM"

"Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..."

"BENİM İÇİN RİZESPOR'UN ANAHTAR OYUNCULARI BEKLERİ"

Rizespor'un ilk yarıda baskılı oynayacağını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Tedesco, ilk yarıda neyin yapılamadığına dair şunları söyledi:

"Evet, böyle bir rakip bekliyordum. Ben onların son oynadıkları maçları izlemiştim. Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları oyunları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynadıkları maçta da kaybedecekleri hiçbir şey yoktu. Çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar. Merkezde çok güçlü ve teknik oyuncuları var. Özellikle 6 numara Papanikolaou çok top isteyen bir oyuncu. 8 numaraları çok değerli bir oyuncu. Forvet oyuncuları bağlantıya gelen, hem arkaya koşu yapabilen oyuncu. Benim için anahtar oyuncuları bekleri. Oyun kurulumuna katkı sağlayan oyuncular. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maçın içindeki o duygu farklıdır. Baktığınızda ilk şutta 1-0 geriye düştük. 2. şutta 2-0 geriye düştük, durum böyle olunca zorlaşıyor."