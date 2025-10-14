İSTANBUL 21°C / 12°C
Tedesco biletini kesti! Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri yolcu!

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında yapacağı transfer politikasını da belirledi. Sarı lacivertli ekip performansı beklentinin altında kalan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

14 Ekim 2025 Salı 09:19
Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakan Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında yapacağı transfer politikasını da belirledi. Bu sezon 8 maçta 4 gol atmasına rağmen performansından memnun olunmayan Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması planlanıyor. Körfez kulüplerinin son 1 yıldır deneyimli forveti yakından takip ettiği, ocak ayında resmi tekliflerin gelmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında. Yönetim, yeni golcü konusunda da çalışmalara start verdi.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

1.88 boyundaki santrfor, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 66 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 8 asist yapan En Nesyri, bireysel olarak etkili performanslar sergilese de takım içindeki huzursuzluk nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor. Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro seviyesinde. Yıldız forvetin durumu şimdiden merak konusu oldu.

