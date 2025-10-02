İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Tedesco: Bizim için çok önemli bir maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i konuk edecekleri maç öncesi açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2025 Perşembe 19:02
Tedesco: Bizim için çok önemli bir maç


UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Nice'i konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Karşılaşmadan önce konuşan genç teknik adam, "Bizim için çok önemli bir maç. Tabii ki her maç önemli ama Zagreb'de kaybetmiş olmamız, bu karşılaşmayı mutlak kazanılması gereken bir hale getirdi. Harika bir stadyumda, harika bir destekle, bugün sahada iyi bir takım olacak." dedi.

"HESAPLAMA YAPMADIK"

İtalyan teknik adam, "Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde 11-12 puan çok kritikti. 24. ve 25. takımlar o sayede belirlendi. Gol bile çok önemliydi, averajla hesap yapıldı. Siz bu maç öncesinde herhangi bir hesaplama yaptınız mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi;

"Herhangi bir hesaplama yapmadık. Önümüzde çok daha uzun bir yol var. Bizim zaten hedefimiz ne olursa olsun bugünkü maçı kazanmak. Çünkü iyi ve formda bir takımımız var."


