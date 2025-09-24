İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz, çözüm bulmamız gerekiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesi konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Jhon Duran ve Edson Alvarez dönene kadar kadroda çözüm bulmaları gerektiğini ifade etti.

24 Eylül 2025 Çarşamba 21:12
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Dinamo Zagreb karşısında sahaya çıkan ilk 11 ile ilgili konuştu ve dörtlü savunma ile oynayacaklarını söyledi.

Tedesco, "Savunma hattımız bu şekilde olacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda geride 4'lü oynadık. Takıma uyan formasyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bana değil, takıma uyan sistem olması. Bugün bu şekilde oynayacağız." dedi.

Domenico Tedesco, "Son maçları gördünüz ve bu şekilde devam edemeyiz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alvarez ve Duran, henüz hazır değil. Onlar dönene kadar çözüm bulmalıyız. İdeal 11 bulana kadar çözüm aramaya devam etmeliyiz. Kesin olan bir şey var, son maçlardaki gibi olamayız." diye konuştu.

