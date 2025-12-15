İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Tedesco: Çok ofansif bir oyun sergileyeceğiz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2025 Pazartesi 19:54
Tedesco: Çok ofansif bir oyun sergileyeceğiz
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi Sarı-Lacivertli kulübün teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK OFANSİF BİR OYUN SERGİLEYECEĞİZ"

Karşılaşma öncesi kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe bugün sahaya nasıl dizilmeyi planlıyor? Bu konudaki planları nedir Domenico Tedesco'nun?" sorusuna cevap olarak Tedesco, "Çok ofansif bir oyun sergileyeceğiz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Eğer top bizde olursa, bizim için iyi bir şey. Göreceğiz maçın nasıl ilerleyeceğini. Önde çok fazla opsiyonumuz var. Son maçta Kerem de 9 numaraya yakın oynadı, aynı şeyleri Talisca ve Asensio'dan bekliyoruz. Ofansif bir oyun sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HERKES RESMEN ALEV ALIYOR"

Son olarak Tedesco, "Bizler kendi oyuncularımıza göre planlıyoruz bunları (Geriden oyun kurulumu). Oyuncularımız her zaman oyun kurulumunda çözüm bulabiliyorlar, en doğru çözümü buluyorlar. Oyuncuları seçerken, antrenman performansına, durumlarına ve rakibe göre seçiyorum. Bu kadrodaki herkes oynayabiliyor. Herkes resmen alev alıyor, herkesin kalitesi çok yüksek." dedi.

