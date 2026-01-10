Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, kozlarını paylaşacak.

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Derbi öncesi takımın çok ateşli olduğunu dile getiren Tedescı, "Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız." dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.