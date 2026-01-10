İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco, derbi öncesi konuştu: Takım çok ateşli ve hazır
Spor

Tedesco, derbi öncesi konuştu: Takım çok ateşli ve hazır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa finali öncesi takımın son derece motive ve maça hazır olduğunu söyledi. Tedesco, Samandıra'daki birliktelik ve aile ortamının sahaya olumlu yansıyacağını vurguladı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 18:09 - Güncelleme:
Tedesco, derbi öncesi konuştu: Takım çok ateşli ve hazır
ABONE OL

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, kozlarını paylaşacak.

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Derbi öncesi takımın çok ateşli olduğunu dile getiren Tedescı, "Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız." dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.