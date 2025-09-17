Tedesco: Eksiklere rağmen yeterince kaliteli oyuncumuz var

Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Chobani Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kural gereği 5 futbolcusundan yararlanamayan Tedesco, "Elimizde yeterince iyi opsiyon var. Bugün 5 ya da 6 oyuncu olmamasına rağmen yeterince kalitede oyuncumuz var. Bahanemiz yok." dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın uzun süre sonra kadroda olması hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Onun rolü çok önemli. Kağıt üstünde kaptanımız gerçek bir kaptanlık yapıyor. Kendisi özel bir isim. Kendisiyle sürekli konuşuyor. Kendisi kulübü ve bu takımı çok iyi biliyor. Takımın birlikteliği için kadroda olmasına karar verdik" şeklinde konuştu.