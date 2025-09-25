İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,476
  • EURO
    48,7922
  • ALTIN
    5013.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco için kritik dönem başlıyor! Geleceği bu maçlarda şekillenecek
Spor

Tedesco için kritik dönem başlıyor! Geleceği bu maçlarda şekillenecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco için kritik süreç başlarken, İtalyan teknik adamın geleceği Süper Lig ve Avrupa maçlarındaki performansa bağlı olacak.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Tedesco için kritik dönem başlıyor! Geleceği bu maçlarda şekillenecek
ABONE OL

Fenerbahçe'de son maçlarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu haline geldi.

KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı için kritik bir dönem başlıyor.

GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, ardından Avrupa Ligi ikinci haftasında OGC Nice ile oynayacak ve ligde 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, Domenico Tedesco'nun geleceğini belirleyecek.

AYKUT KOCAMAN İLE VOLKAN DEMİREL GELEBİLİR

Bu karşılaşmalardan olumsuz sonuçlar alınması durumunda Fenerbahçe, futbol takımını Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'e teslim edebilir.

TEDESCO'NUN İSTATİSTİĞİ

Sarı-lacivertlilerin başında 4 maça çıkan Tedesco, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.