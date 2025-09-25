Fenerbahçe'de son maçlarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu haline geldi.

KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı için kritik bir dönem başlıyor.

GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, ardından Avrupa Ligi ikinci haftasında OGC Nice ile oynayacak ve ligde 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, Domenico Tedesco'nun geleceğini belirleyecek.

AYKUT KOCAMAN İLE VOLKAN DEMİREL GELEBİLİR

Bu karşılaşmalardan olumsuz sonuçlar alınması durumunda Fenerbahçe, futbol takımını Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'e teslim edebilir.

TEDESCO'NUN İSTATİSTİĞİ

Sarı-lacivertlilerin başında 4 maça çıkan Tedesco, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.