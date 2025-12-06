Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik. Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık" dedi.

EN-NESYRI SÖZLERİ

Domenico Tedesco, "Bugünkü maça çift forvet oynayarak başladık, Talisca ve Duran. İdmanlardaki performanslarında iyi geri dönüş aldık. Plzen maçında da bunu denedik. Elimizde üç forvet var, iki forvetle oynadığınızda daha tehlikeli olabiliyorsunuz. Galatasaray derbisinde iki forvete döndük, golü bulduk ve derbiyi de kazanabilirdik. Ayrıca Talisca ve Duran arasında iyi bir uyum var. Duran şu an özgüvenli döneminde ama benim için şiddetli baskı yapacak durumu yok. Bizim istediğimiz seviyeye gelmesi için güç kazanması lazım. En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil ama çok baskı yapıyor. Ama genel olarak ikisi de iyi forvetler. En-Nesyri'nin özgüven sorunu var mı, bilemiyorum. Belki gol atamadığı içindir. Ama biz forvet oyuncularımızın gücüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Tedesco Galatasaray maçında yaşananlara ilişkin gelen soruya, "Ben Fenerbahçe'nin çalışanıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum. 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım. Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk" dedi.