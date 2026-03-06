İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
  • Spor
  • Tedesco sahaya döndü: Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi başladı
Spor

Tedesco sahaya döndü: Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.

6 Mart 2026 Cuma 19:13
Tedesco sahaya döndü: Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

