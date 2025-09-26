Jose Mourinho'yu gönderip Domenico Tedesco'yu getiren eski başkan Ali Koç, yeni yönetimin kucağına adeta bomba bıraktı. Savunma futbolu oynattığı için eleştirilen Portekizli hocanın yerine gelen Domenico Tedesco, ne savunma ne hücum yaptırabildi. 10 kişi kalan Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede de olumlu sinyaller vermeyen genç hoca; Alanya ve Kasımpaşa beraberliklerinden sonra Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybederek kendini hedef tahtası yaptı. Zagreb maçında tüm istatistiklerde dökülen Fenerbahçe'nin durumu taraftarı endişeye sürükledi.

FENER'İN GOK BEKLENTİSİ 0.17!

Hırvatistan'daki maçta 6 şut çekip 2 isabet bulan ve 1'ini gol yapabilen F.Bahçe; 0.17 gol beklentisiyle karşılaşmayı bitirdi. 11 kez kaleyi deneyip 3 gol bulan Zagreb ise 1.50 gol beklentisi çıkardı. Miha Zajc'ın da formasını giydiği Hırvat temsilcisi 30 kez ceza sahasına girerken F.Bahçe sadece 13'te kaldı. En acı istatistik ise ikili mücadelede görüldü. F.Bahçe 30 ikili mücadele kazanırken Dinamo Zagreb, 62 başarılı ikili mücadele oranı yakaladı. Hava topunda da 19'a 8 üstünlük, top kapmada 16'ya 6 üstünlük kurdular.

RAKİP 3.1 KM DAHA ÇOK KOŞTU

110.4 km mesafe kat eden Dinamo, F.Bahçe'den 3.1 km daha fazla koştu. Sarı-Lacivertliler'in ortaları da hepten boşa gitti. Tam 25 kez orta açan Kanarya, hiç isabet bulamadı. Dinamo Zagreb ise 18 ortadan 4 isabet çıkardı. Adam eksiltme tablosunda da yine 11'e 2 oranla rakip önde geldi. Hayli bitik bir halde görünen Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılığından sonra oyuncuların takım savunmasında ne kadar geriye gittiği ve disiplinden uzaklaştığı bariz şekilde ortaya çıktı...