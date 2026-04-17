Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden üç puanla ayrılması durumunda maç fazlasıyla zirveye yükselecek. Kritik karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR YARIŞA DÖNMEK GÜZEL"

Her maçın zor ve önemli olduğunu belirten İtalyan teknik adam "Bizim için her maç zor ve önemli. 8 aydır buradayız ve final olmayan hiçbir maç olmadı bizim için. Yanılmıyorsam sadece Plzen maçı, onun dışındaki tüm maçlar final niteliğindeydi. Bu duruma alıştık. Tekrar yarışa dönmek güzel. Çok önemli 5 maçımız var. Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak, bugün yarı finali kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ YARI FİNALİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Kart sınırındaki oyuncular ve bugünkü maç hakkında ise "Benim planlarımı sıfır düzeyinde etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi, bugünkü yarı finali kazanmamız gerekiyor. Oyuncularıma her şeyinizi verin dedim. Tabii ki kolay, hakeme itirazdan kart görmeyin dedim ama oyun gereği olursa, problem ortaya çıktıktan sonra çözümlerimize bakacağız. Kim cezalı olursa olsun, öyle bir durum olursa, onun yerine oynayacak oyuncu da iyi bir oyuncu olacak" dedi.