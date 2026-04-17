İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8663
  • EURO
    52,9458
  • ALTIN
    7008.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco'dan açıklamalar! ''Bugünkü yarı finali kazanmalıyız...''
Tedesco'dan açıklamalar! ''Bugünkü yarı finali kazanmalıyız...''

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maçın öncesinde açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisi öncesi bugünkü yarı finali kazanmaları gerektiğini belirtti.

17 Nisan 2026 Cuma 19:37
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden üç puanla ayrılması durumunda maç fazlasıyla zirveye yükselecek. Kritik karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR YARIŞA DÖNMEK GÜZEL"

Her maçın zor ve önemli olduğunu belirten İtalyan teknik adam "Bizim için her maç zor ve önemli. 8 aydır buradayız ve final olmayan hiçbir maç olmadı bizim için. Yanılmıyorsam sadece Plzen maçı, onun dışındaki tüm maçlar final niteliğindeydi. Bu duruma alıştık. Tekrar yarışa dönmek güzel. Çok önemli 5 maçımız var. Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak, bugün yarı finali kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ YARI FİNALİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Kart sınırındaki oyuncular ve bugünkü maç hakkında ise "Benim planlarımı sıfır düzeyinde etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi, bugünkü yarı finali kazanmamız gerekiyor. Oyuncularıma her şeyinizi verin dedim. Tabii ki kolay, hakeme itirazdan kart görmeyin dedim ama oyun gereği olursa, problem ortaya çıktıktan sonra çözümlerimize bakacağız. Kim cezalı olursa olsun, öyle bir durum olursa, onun yerine oynayacak oyuncu da iyi bir oyuncu olacak" dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.