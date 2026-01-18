Tedesco'dan Alanyaspor maçında 2 değişiklik

İSTANBUL 4°C / 1°C
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Süper Kupa'daki Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını bire indirme şansını elde eden Fenerbahçe, ikinci devreyi deplasmanda Corendon Alanyaspor müsabakasıyla açtı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Konuk ekibin yedek kulübesinde Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Duran, Alvarez, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Nene, Oğuz Aydın görev bekledi.

Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa final maçında karşılaşan Fenerbahçe, bu maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Tedesco, Levent Mercan'ın yerine Semedo, Duran'ın yerine de Talisca'yı oynattı.

EV SAHİBİ TAKIMDA 5 DEĞİŞİKLİK

Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasına göre bu maça 5 değişiklikle çıktı.

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe mücadelesine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Ogundu ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Victor, Batuhan Yavuz, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya yer aldı.

Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük mücadelesinde kaleci Paulo Vicor, Güven Yalçın, Fatih Aksoy'u yedeğe çekerken, Janvier ve Hagi de sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı.

Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ertuğrul Taşkıran, Lima, Maestro, Hwang, Ogundu'yu sahaya sürdü.

