İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco'dan Alanyaspor'a övgü: Gözü kapalı oynuyorlar
Spor

Tedesco'dan Alanyaspor'a övgü: Gözü kapalı oynuyorlar

Alanyaspor'un iyi çalışılmış ve baskı yapması zor bir takım olduğunu vurgulayan Domenico Tedesco, rakibin 3-4-3 sistemini çok etkili oynadığını söyledi. Tedesco, zor bir deplasmanda kazanılan galibiyetin bu nedenle çok değerli olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 22:40 - Güncelleme:
Tedesco'dan Alanyaspor'a övgü: Gözü kapalı oynuyorlar
ABONE OL

Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde teknik patron Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"3-4-3'Ü GÖZÜ KAPALI OYNUYORLAR"

Alanyaspor'un takım bütünlüğünü öven Tedesco, "Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık." dedi.

İlk yarı ile ikinci yarı farkına değinen tecrübeli teknik adam "Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.