Tedesco'dan Antalyaspor karşısında 2 farklı isim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor karşısına son oynadıkları Dinamo Zagreb müsabakasına göre 11'de 2 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Dinamo Zagreb maçının 11'inden 2 değişikliğe gitti. Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin yerine İsmail Yüksek ve Anderson Talisca görev aldı.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.

4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı. Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası bir süre takımdan uzak kalan Edson Alvarez de Antalyaspor karşılaşmasına yetişmedi. Bireysel antrenmanlara başlayan Alvarez teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya yazılmadı.

TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Antalyaspor mücadelesinde de taraftarlar tribündeki yerini aldı. Sarı-lacivertlilerin son 3 resmi maçta puan kaybı yaşamasına rağmen, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası taraftarlar bu karşılaşmaya ilgi gösterdi. Taraftarlar ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü, Fenerbahçe Stadı'nda da unutulmadı. Seremoni öncesi stat hoparlöründen Güllü'nün sevilen şarkıları çalarken, taraftarlar da hep birlikte şarkılara eşlik etti.