Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kendisine sorulan "Konyaspor maçının hücum hattıyla aynı hücum hattı. Bu da Konyaspor maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin maçı erkenden koparmak isteyeceği anlamına gelir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta."

BROWN VE EDSON

Fenerbahçe'de bulunan iki önemli eksik için de konuşan Tedesco, "Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında kupada Beşiktaş ile karşılaşacak.