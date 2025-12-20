İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco'dan Archie Brown ve Edson Alvarez için açıklama! ''Beşiktaş maçında yoklar''
Spor

Tedesco'dan Archie Brown ve Edson Alvarez için açıklama! ''Beşiktaş maçında yoklar''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor maçı öncesi konuştu. Sakatlıkları süren Archie Brown ve Edson Alvarez için bilgi veren Tedesco, 'Önümüzdeki maçta olmayacakları kesin.' dedi.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
Tedesco'dan Archie Brown ve Edson Alvarez için açıklama! ''Beşiktaş maçında yoklar''
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kendisine sorulan "Konyaspor maçının hücum hattıyla aynı hücum hattı. Bu da Konyaspor maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin maçı erkenden koparmak isteyeceği anlamına gelir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta."

BROWN VE EDSON

Fenerbahçe'de bulunan iki önemli eksik için de konuşan Tedesco, "Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında kupada Beşiktaş ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.