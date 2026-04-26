Spor

Tedesco'dan Asensio açıklaması! ''Yetiştirebilmek için çok denedik''

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'in derbiye zihinsel olarak hazır olduğunu ve Galatasaray'ın baskısına karşı plan yaptıklarını söyledi. İtalyan teknik adam, Marco Asensio'yu riske atmadıklarını vurgulayarak ilk 11'i kazanma odaklı kurduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 19:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam, "Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz." dedi.

"Marco Asensio hazır değildi." diyen Tedesco, derbideki kadrosu için, "Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trump'a silahlı saldırı girişimi! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
