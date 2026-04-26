Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam, "Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz." dedi.

"Marco Asensio hazır değildi." diyen Tedesco, derbideki kadrosu için, "Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm." dedi.