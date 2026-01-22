Tedesco'dan Aston Villa karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Alanyaspor maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi ile Anthony Musaba'yı statü gereği kadroda değerlendiremezken, Anderson Talisca'yı da yedek kulübesinde oturttu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Fred, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'a forma verdi.

Aston Villa karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oynarken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Jhon Duran forma giydi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş ise yedek soyundu.