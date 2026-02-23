İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Tedesco'dan beraberlik yorumu: Yazık oldu, önümüze bakacağız

Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçında iki farklı yarı oynadıklarını ve çok sorun yaşadıklarını söyledi. Alman teknik adam, eksiklere rağmen ligde yollarına devam edeceklerini belirtti.

23 Şubat 2026 Pazartesi 22:54
Tedesco'dan beraberlik yorumu: Yazık oldu, önümüze bakacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SORUN YAŞADIK"

İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?"

Domenico Tedesco: "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık."

"ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

"İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yolumuz uzun. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu."

EKSİKLER

"Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız."

