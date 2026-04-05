Spor

Tedesco'dan Beşiktaş derbisinde 3 değişiklik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı evinde konuk etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre 11'inde 3 değişikliğe gitti.

AA5 Nisan 2026 Pazar 20:57 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

