25 Ocak 2026 Pazar
  • Tedesco'dan camiaya güven mesajı: Sezon hala çok uzun
Spor

Tedesco'dan camiaya güven mesajı: Sezon hala çok uzun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe maçının ardından camiaya güven mesajı verdi. Tedesco, sezonun hâlâ çok uzun olduğunu vurgulayarak takımın doğru yolda olduğunu söyledi.

25 Ocak 2026 Pazar 22:40
Tedesco'dan camiaya güven mesajı: Sezon hala çok uzun
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun sözleri:

"Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor."

"Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor."

