Tedesco'dan Çaykur Rizespor karşısında zorunlu değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu tek değişik yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de tercih etti.

Çaykur Rizespor karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan genç teknik adam, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev yaparken hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Sidiki Cherif şans buldu.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.