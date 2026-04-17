İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8723
  • EURO
    52,8723
  • ALTIN
    6973.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Tedesco'dan derbi açıklaması! ''Yüzde yüzümüzle orada olacağız...''
Tedesco'dan derbi açıklaması! ''Yüzde yüzümüzle orada olacağız...''

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 23:24
ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında 10 kişi kalan Çaykur Rizespor ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, değerlendirmelerde bulundu.

Tedesco, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz. Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. İlk defa son dakikalarda puan kaybetmiyoruz. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da oldu. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası" dedi.

Galatasaray derbisi hakkında konuşan Tedesco, "Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı" ifadelerini kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.