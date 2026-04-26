Tedesco'dan derbide ilk 11'de 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek'i derbide kulübeye çekti.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 40 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Fenerbahçe, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.

ASENSİO YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbi müsabakasıyla kadroya döndü.

Sarı-lacivertlilerin ligde 5 Nisan tarihinde Beşiktaş ile oynadığı derbi maçında sakatlık yaşayan Asensio, ikisi lig, biri kupa olmak üzere 3 resmi maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisinde kadroya dahil edilirken, müsabakaya yedekler arasında başladı.