Spor

Tedesco'dan En-Nesyri açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2026 Perşembe 23:01
Tedesco'dan En-Nesyri açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçtan hemen önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun sözleri:

"Takım içerisinde güzel bir hava var. Takım bu maça hazır. Tribüne gelen 3 bin taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. 7 maç oynadık lig fazında ve bugün son maç. İlk 8 için ufak bir şansımız var, az da olsa elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yüksek motivasyona sahibiz. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz de ilk 24 için her şeyi yapacak."

"Çağlar çok iyi durumda. Düzenli olarak antrenman yaptı, hiç antrenman kaçırmadı. En-Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda oynamadı, 1 haftasında hastaydı. Önümüzdeki maçlarda ona ihtiyacımız var. En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum."

