Spor

Tedesco'dan finalde tek değişiklik

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, yarı finaldeki Samsunspor müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Tedesco'dan finalde tek değişiklik
ABONE OL

İtalyan çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Matteo Guendouzi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray karşısında kalede Ederson'u oynatan genç teknik adam, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tedesco, gol yollarında ise Jhon Duran'a güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

GUENDOUZİ İLK 11, MERT GÜNOK YEDEK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ve Mert Günok, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

Lazio'dan kadroya katılan Guendouzi müsabakaya ilk 11'de başlarken, Beşiktaş'tan alınan Mert Günok yedekler arasında görev bekledi.

MERT GÜNOK, 3 BİN 878 GÜN SONRA FENERBAHÇE KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Günok, 3 bin 878 gün sonra sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.

Altyapısından çıktığı sarı-lacivertlilerde uzun yıllar görev alan Mert, 30 Mayıs 2015'te son maçına çıkmış ve daha sonra takımdan ayrılmıştı.

Ardından sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen Mert, 10 yıl 7 ay ve 11 günün ardından tekrar Fenerbahçe formasıyla bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

TALİSCA KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, Galatasaray maçına yetiştirildi.

Sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu, müsabakanın yedekleri arasında yer aldı.

NENE DERBİYE YETİŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene de derbiye yetiştirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'nin formasını giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, özel uçakla getirilerek maç kadrosuna dahil edildi.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Archie Brown derbide forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde kadrodaki isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan oyuncular da kafilede yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI, TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

