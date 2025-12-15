İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Tedesco'dan galibiyet yorumu: Takımın öz güveni için çok önemli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçının ardından hem atılan gollerin hem de kaleyi gole kapatmalarının önemli olduğunu söyledi. Tedesco, bu galibiyetin takımın özgüveni açısından değerli olduğunu ifade etti.

15 Aralık 2025 Pazartesi 22:39
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİSİ DE"

"Fenerbahçe'nin 4 gol atarak ofansif olarak istediğini yapması mı daha pozitifti, yoksa diğer yandan kalesini gole kapatması mı?"

Domenico Tedesco: "İkisi de."

"İKİNCİ YARIDA BİRAZ DÜŞTÜK"

"İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük."

"TAKIMIN ÖZ GÜVENİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz."

