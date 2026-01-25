İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
Tedesco'dan Göztepe yorumu: Çok tehlikeli bir takım

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2026 Pazar 19:51
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli takım evinde kazanıp ligdeki namağlup serisini sürdürmek istiyor.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"3 gün önce çok zorlu bir maç oynadık. Aston Villa maçı çok zorlu geçmişti. Bugünkü fikrimiz, ilk 11'de 5 yeni oyuncu sahaya sürmekti ama Edson oynayamadığı için 4 oyuncu sürebildik.

Onlar uzun top oynamak isteyeceklerdir. Bu konuda çok tehlikeli bir takım. Önde baskı yaparsanız, sayı olarak geride üstünlüğü rakibe bırabilirsiniz. Arkada beklerseniz rakibe top yapma imkanı sağlarsanız. Bu konuda iyi bir denge tutturmamız gerekiyor maçta."

