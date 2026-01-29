İSTANBUL 16°C / 12°C
Spor

Tedesco'dan ilk 11'de 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'de 3 farklı isimle sahaya çıktı.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 23:31 - Güncelleme:
Tedesco'dan ilk 11'de 3 değişiklik
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

İtalyan çalıştırıcı, National Arena'daki karşılaşmada Göztepe maçında ilk 11'de başlattığı Yiğit Efe Demir'in yerine Mert Müldür'ü sahaya sürerken, Asensio'nun yerine de Fred'i tercih etti. Üç zorundu değişiklik yapan Tedesco, cezalı olan Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'ye formayı verdi.

Tedesco, devre arasında transfer edilen ve UEFA listesinde isimleri bulunmayan Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Domenico Tedesco, FCSB karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunmayı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan kurdu.

Orta sahada Fred ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum hattında Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek soyundu.

