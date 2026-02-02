İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Ayrılık iddiaları gündemdeydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kadroda yer almayan Jhon Duran'ın sakatlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ve söylentiler hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Tedesco, Duran'ın Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu vurguladı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 19:26
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Ayrılık iddiaları gündemdeydi
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

Maçtan hemen önce sarı-lacivetlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer için "Fenerbahçe, kadrosunu Sidiki Cherif ile güçlendirdi. Bu oyuncunun oyun planlarında nasıl bir rol almasını bekliyor?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Mutluyum onun gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum." şeklinde cevap verdi.

Kadroda yer almayan Jhon Duran için konuşan deneyimli teknik adam, "Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyor ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil." ifadelerini kullandı.

Guendouizi ile orta sahada ilk kez oynayacak olan Alvarez için açıklama yapan Tedesco "Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır." şeklinde konuştu.

