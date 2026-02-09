Tedesco'dan Kante yorumu: Takımda olmasından mutluyuz

İSTANBUL 11°C / 5°C
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği maçı öncesi orta saha oyuncularından beklentisini açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, Kante'nin odağı ve ilk izlenimlerinden memnun olduklarını söyledi.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, 21. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco maç öncesinde; "Kante, Guendouzi, Asensio'dan beklentim net. Orta sahamız bize maç kazanmaya yardım edecek. Orta saha tabii ki çok önemli oyunu kontrol etmek için. Sonuç önemli günün sonunda. İtalya'da bir deyiş vardır; 'Zaferler önemli değildir ama o olmadan hiçbir şeyi değiştiremezsiniz' Topu ikinci bölgede kazanmamız önemli. Bu akşam zor bir maç olacak. Takımımdan beklediğim şey kazanmak için her şeyi yapmaları." dedi.

KANTE YORUMU

Fenerbahçe teknik direktörü; "Çok açık birisi. Odağı çok yüksek. Hem dün hem de bugün kendisini çok odaklanmış gördüm. En büyük güçlerinden birisi. İki antrenman yapma imkanımız oldu kendisiyle. İlk izlenimlerimiz çok iyi. Çok iyi birisi. Onun takımda olmasından mutluyuz." ifadelerini kullandı.

