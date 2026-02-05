Tedesco'dan kupada rotasyon tercihi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma kurgusunu ise Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve Yiğit Efe Demir'den oluşturdu.

Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Fred ve Musaba'ya şans veren Tedesco, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Kocaelispor maçında ilk 11'de boy gösteren Edson Alvarez ve Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da ilk 11'deki yerini korudu.

Domenico Tedesco, ligdeki maçta Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Asensio, Talisca ve En-Nesyri'yi sahaya sürmüştü.

Bu isimlerden Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine transfer olurken, Ederson, Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde ile 2 maç ceza alan Milan Skriniar, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Matteo Guendouzi, Mert Müldür, Marco Asensio ve Anderson Talisca ise Erzurumspor FK karşısında maça yedek kulübesinde başladı.