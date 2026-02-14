İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Tedesco'dan maç öncesi net mesaj: Maçı kazanmaya hazırız
Spor

Tedesco'dan maç öncesi net mesaj: Maçı kazanmaya hazırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşması öncesi takımın hazır olduğunu vurguladı. Orta sahadaki tercihine değinen Tedesco, taktiksel olarak esnek olacaklarını ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Tedesco'dan maç öncesi net mesaj: Maçı kazanmaya hazırız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz" dedi.

Domenico Tedesco orta saha tercihine ilişkin, "Amacımız maçı kazanmak. Oyuncular iyi antrenman yaptılar. İyi hislere sahibiz. İsmail bu göreve alışık. N'Golo alışık. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Maçı kazanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Tedesco, "Bizler topun bizde kalmasını istiyoruz. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. İlk hatları tempolu. Augusto şiddetli baskı yapıyor, Muçi baskı yapıyor, bekleri önde baskı yapıyor. Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz. Zaman zaman kısa, zaman zaman uzun paslar yapacağız. Bu kalitemiz var. Maça hazırız. Yapmamız gereken odaklanmak, duygusal kontrole sahip olmak ve sadece saha içine motive olmak" dedi.

