6 Ocak 2026 Salı
  • Tedesco'dan Musaba açıklaması: En iyisini yapmasını bekliyorum
Spor

Tedesco'dan Musaba açıklaması: En iyisini yapmasını bekliyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın her iki kanatta da görev yapabilmesi ve fiziksel olarak hazır olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Musaba'nın takıma taze bir enerji kattığını vurguladı.

6 Ocak 2026 Salı 19:53
Tedesco'dan Musaba açıklaması: En iyisini yapmasını bekliyorum
Süper Lig'i geçen sezon ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamasında; "İyi oyuncularımız var. Herkes iyi hazırlandı. Birkaç oyuncumuzdan mahrumuz. Tabii tam kadro olsak daha iyi olurdu ancak halen iyi bir kadromuz var." dedi.

Tedesco sözlerinin devamında; "Tesadüfen size söyledim. Böyle bir oyuncuya ihtiyacımız olduğunu belirtmiştim. Tabii o zaman Musaba'yı alacağımızı bilmiyordum. Böyle denk gelmesi komik de oldu sözlerim üzerine. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Bizim için çok iyi bir opsiyon böyle bir oyuncu. Taze bir kafayla geldi. Bize katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve keyif almasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

