Tedesco'dan Samsunspor maçında 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues'i Samsunspor karşısında yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Samsunspor karşısında kalede Ederson'u oynatan 40 yaşındaki teknik direktör, 3'lü savunmasını Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown yer alırken, orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Forvet arkasında Marco Asensio forma giyerken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol aradı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.

TEDESCO KULÜBEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının başında görev aldı.

Yaşadığı hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde idmanlarda yer almıştı.

Tedesco, hastalığının geçmesiyle Samsunspor maçında yeniden takımının başında görev yaptı.

TEDESCO 3'LÜ TERCİH ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısına takımını 3'lü savunmayla çıkardı.

40 yaşındaki genç teknik adam, kazanılan Nottingham Forest ve Gaziantep FK maçlarında da benzer formasyonla takımını sahaya sürmüştü.