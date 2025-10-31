Alman basını son yıllarda Türkiye'ye gelen önemli yıldızları mercek altına aldı.

Weltsport'un analizinde Türk takımlarının Avrupa'da geçen haftaki başarıları skorları hatırlatılarak şu yazı paylaşıldı: "UEFA'daki üç kulvarda Türk takımları kazandı. Osimhen, Orkun Kökçü, Kerem gibi rekor transferleri yaptılar. Ederson, İlkay, Sane gibi süper yıldızlar Türk devlerini seçti. R.Carlos, Mertens gibi isimler geç yaşlarda gidip Türkiye'ye damga vurdular." Bild ise Türk futbolu hakkında F.Bahçe Hocası Tedesco'dan görüş aldı. Tedesco ise şunları söyledi: "Türk takımlarının son sonuçlarının gösterdiği gibi ligin seviyesi iyi. Taraftarlar tutkulu, takımlar ise taktik ve teknik olarak iyi eğitimli. Futbola duyulan sevgi inanılmaz. İnsanlar sıcakkanlı ve misafirperver. Evimizde hissetmemizi kolaylaştırdılar."