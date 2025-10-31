İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0787
  • EURO
    48,6878
  • ALTIN
    5437.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco'dan Türk futboluna övgü! ''Ligin seviyesi yüksek, taraftarlar tutkulu''
Spor

Tedesco'dan Türk futboluna övgü! ''Ligin seviyesi yüksek, taraftarlar tutkulu''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu. Türk futbolunun seviyesinin yüksek olduğunu söyleyen Tedesco, 'Futbola duyulan sevgi inanılmaz.' dedi.

Akşam31 Ekim 2025 Cuma 08:00 - Güncelleme:
Tedesco'dan Türk futboluna övgü! ''Ligin seviyesi yüksek, taraftarlar tutkulu''
ABONE OL

Alman basını son yıllarda Türkiye'ye gelen önemli yıldızları mercek altına aldı.

Weltsport'un analizinde Türk takımlarının Avrupa'da geçen haftaki başarıları skorları hatırlatılarak şu yazı paylaşıldı: "UEFA'daki üç kulvarda Türk takımları kazandı. Osimhen, Orkun Kökçü, Kerem gibi rekor transferleri yaptılar. Ederson, İlkay, Sane gibi süper yıldızlar Türk devlerini seçti. R.Carlos, Mertens gibi isimler geç yaşlarda gidip Türkiye'ye damga vurdular." Bild ise Türk futbolu hakkında F.Bahçe Hocası Tedesco'dan görüş aldı. Tedesco ise şunları söyledi: "Türk takımlarının son sonuçlarının gösterdiği gibi ligin seviyesi iyi. Taraftarlar tutkulu, takımlar ise taktik ve teknik olarak iyi eğitimli. Futbola duyulan sevgi inanılmaz. İnsanlar sıcakkanlı ve misafirperver. Evimizde hissetmemizi kolaylaştırdılar."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.