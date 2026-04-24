Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu maçta şans vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.
Orta sahada Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek'in şans bulması bekleniyor. Sağ kanatta Dorgeles Nene, solda Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.
Domenico Tedesco, ileri uçta ise Anderson Talisca'ya görev vermeyi düşünüyor.