  Tedesco'nun derbi 11'i şekilleniyor! Galatasaray maçına doğru
Spor

Tedesco'nun derbi 11'i şekilleniyor! Galatasaray maçına doğru

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan teknik direktör Domenico Tedesco da şampiyonluk açısından kritik öneme sahip maç için ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

TRT Spor 24 Nisan 2026 Cuma 14:02
Tedesco'nun derbi 11'i şekilleniyor! Galatasaray maçına doğru
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu maçta şans vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.

Orta sahada Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek'in şans bulması bekleniyor. Sağ kanatta Dorgeles Nene, solda Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Anderson Talisca'ya görev vermeyi düşünüyor.

