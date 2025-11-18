İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3443
  • EURO
    49,0891
  • ALTIN
    5508.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden! Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde
Spor

Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden! Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde vazgeçilmez isimlerden biri olan Jayden Oosterwolde performansıyla beğeni topluyor. Bu sezon sarı lacivertli forma ile 19 maçın 18'ine ilk 11'de başlayan başarılı futbolcu 1647 dakika sahada kaldı. İşte detaylar...

TRT Spor18 Kasım 2025 Salı 12:56 - Güncelleme:
Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden! Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde
ABONE OL

Fenerbahçe'de 11'in değişmezlerinden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

Hem Jose Mourinho hem de Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği futbolcuların başında gelen Hollandalı stoper, saha içindeki mücadelesiyle ön plana çıkıyor.

Jayden Oosterwolde, oynadığı 19 maçın 18'ine 11'de başladı.

24 yaşındaki futbolcu, 1647 dakika forma giydi. Ligde maç başına 1,5 top çalmayla oynayan Oosterwolde, 1,1 pas arası yaptı. Her maç ortalama 4 kez topu takımına kazandıran Hollandalı stoper,2,7 kez de tehlike engelledi.

Oosterwolde, kendi yarı sahasında yüzde 95, rakip sahada ise yüzde 82 pas isabetiyle oynadı.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Ölümle dans ettiler! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.