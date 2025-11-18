Fenerbahçe'de 11'in değişmezlerinden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

Hem Jose Mourinho hem de Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği futbolcuların başında gelen Hollandalı stoper, saha içindeki mücadelesiyle ön plana çıkıyor.

Jayden Oosterwolde, oynadığı 19 maçın 18'ine 11'de başladı.

24 yaşındaki futbolcu, 1647 dakika forma giydi. Ligde maç başına 1,5 top çalmayla oynayan Oosterwolde, 1,1 pas arası yaptı. Her maç ortalama 4 kez topu takımına kazandıran Hollandalı stoper,2,7 kez de tehlike engelledi.

Oosterwolde, kendi yarı sahasında yüzde 95, rakip sahada ise yüzde 82 pas isabetiyle oynadı.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.