Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen teknik direktör Albert Riera'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Eintracht Frankfurt, sezon sonunda İspanyol teknik adam ile yollarını ayırabilir.

Alman ekibi, Albert Riera için bu ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

TEDESCO DA LİSTEDE

Alman basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor.

40 yaşındaki Tedesco, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı. Leipzig ile Almanya Kupası da kazanan genç teknik adam için bu tecrübelerin bir avantaj olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı.