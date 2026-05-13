İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4222
  • EURO
    53,2445
  • ALTIN
    6849.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tedesco'nun yeni durağı belli oluyor! Alman ekibi peşinde
Spor

Tedesco'nun yeni durağı belli oluyor! Alman ekibi peşinde

Domenico Tedesco için Almanya iddiası gündeme geldi. Eintracht Frankfurt'un, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmesi halinde deneyimli çalıştırıcıyı adaylar arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

BEYZA NUR YILMAZ13 Mayıs 2026 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
Tedesco'nun yeni durağı belli oluyor! Alman ekibi peşinde
ABONE OL

Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen teknik direktör Albert Riera'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Eintracht Frankfurt, sezon sonunda İspanyol teknik adam ile yollarını ayırabilir.

Alman ekibi, Albert Riera için bu ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

TEDESCO DA LİSTEDE

Alman basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor.

40 yaşındaki Tedesco, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı. Leipzig ile Almanya Kupası da kazanan genç teknik adam için bu tecrübelerin bir avantaj olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yapan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.