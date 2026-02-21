UEFA Avrupa Ligi son 16 PlayOff Turu'nda Fenerbahçe, evinde ağırladığı Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Temsilcimiz, bu yenilgiyle birlikte tur umudunu zora soktu. Kadıköy'deki mücadelede, rakibine baskı kuramayan Sarı-Lacivertliler'in oyunu da taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından çokça eleştirildi. Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, tepkilerin hedefi oldu. İtalyan çalıştırıcının kadro tercihi ve oyun kurgusu tartışmaların odak noktası haline geldi.

VİLLA'YA KARŞI 13/17 MÜCADELE KAZANDI

Teknik Direktör Domenico Tedesco, geçen hafta 3-2 kazanılan Trabzonspor derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yapmıştı. İtalyan hoca, İsmail Yüksek'i yedek başlatarak Sidiki Cherif'i sahaya sürdü. Milli orta saha oyuncusu Yüksek, Bordo-Mavililer'e karşı gösterdiği başarılı performansını 1 de asistle taçlandırmıştı. Yüksek, lig etabında oynanan Aston Villa karşılaşmasında yıldızlaşmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibine 1-0 kaybedilen maçta girdiği 17 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. 4 uzaklaştırma yapan İsmail Yüksek, 12 sahipsiz top kazanarak da Sarı Kanarya'nın oyununa katkıda bulunmuştu.

YENİLEN İLK GOL ADETA HER ŞEYİ ANLATTI

Domenico Tedesco'nun, mücadele dozu yüksek olan Nottingham Forest maçında Yüksek'i yedek başlatması, orta sahada temsilcimizin direncini düşürdü. Nitekim İngiliz ekibinin bulduğu ilk golde Murillo'nun, orta alanda aldığı topu rahat biçimde sürmesi dikkat çekmişti. Murillo önce Kante'yi ardından da Oosterwolde'yi ekarte etmişti. Öte yandan 19 yaşındaki yeni transfer Sidiki Cherif ise ilk kez ilk 11'de başladı. Takıma tam uyum sağlamayan forvet oyuncusunun, böyle bir maçta sahaya sürülmesi de çok tartışıldı.