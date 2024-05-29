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Spor

Teenage Hadebe, Konyaspor'a veda etti

Konyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Zimbabveli stoper Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

IHA29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Teenage Hadebe, Konyaspor'a veda etti
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Konyaspor'a ara transfer döneminde gelen 28 yaşındaki Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı ekipten ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Hadebe, açıklamasında, "Konyaspor ailesine, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline, başkanıma ve bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Görev tamamlandı" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ligde daha önce Yeni Malatyaspor forması da giyen Hadebe, yeşil-beyazlı forma ile ligde 11, Ziraat Türkiye Kupasında da 1 maça çıktı.

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