Tek affedilmeyen Ozan Tufan oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, hazırlıklarını Dereağzı'nda sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde istenileni veremeyen Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların durumları belli olurken, Ozan Tufan hakkında bir karar çıkmadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ilk olarak Aatıf ile Dirar'a af çıkarken bugün yaptığı basın toplantısında Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel de affedildi ve kamp kadrosuna dahil edildi. Kadro dışı kalan isimlerden bir tek Ozan Tufan kalırken, hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor.

Ozan Tufan, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un transfer listesinde bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda da yapılan teklife sıcak bakan Fenerbahçe, yakın zamanda el sıkışacak gibi gönüyor.