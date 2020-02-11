Tek başına takımın 13 puanını yedi! Ama iyi tarafları da varmış

Milliyet 11.02.2020 11:15 - Güncelleme: 11.02.2020 11:15

Fenerbahçe'de bu sezon en büyük sıkıntılar savunma hattında yaşandı. Sezon başından bu yana hem defansın merkezinde hem de sol bekte ciddi eksikleri olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Jailson planını hayata geçirdi. Geçen yıl Josef de Souza'nın yerine orta sahaya alınan Jailson, kariyerinde ilk kez stopere kaydı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 13 haftada stoper olarak oynarken, 5 kez de oyuna sonradan girdiği maçlarda orta sahada görev aldı. 24 yaşındaki oyuncunun defansta oynadığı 13 maçta Fenerbahçe 3 kez yenilirken, 7 maçı kazandı, 3 kez de berabere kaldı. Toplamda 6 maçta puan kaybedilirken, 5 maçta Jailson'un bizzat bireysel hataları öne çıktı.

Yıldız futbolcu, sezon başında yeni bölgesine aşina olmadığı için bireysel hatalarla sorun yaşadı. 3. haftada 1-1 biten Trabzonspor maçında yerini kaybedince Ekuban'ın beraberlik golü geldi. 4. haftada topla çıkarken kaptırınca Alanyaspor'un golü buldu ve 3-1'lik yenilgi yaşandı. 7. haftada Antalyaspor'a evinde 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de Jailson son adam iken rakibini kaçırınca gol yenildi. 20. haftadaki 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinde takım 1-0 öndeyken, Sörloth'u arkasına kaçıran Jailson, sıkıntı çekti.

BİR TEK SERDAR AZİZ!

Son oynanan Alanyaspor maçında da 2 penaltıya sebebiyet veren Jailson, 1-1'lik beraberlikte öne çıktı. Bu 5 maçta toplamda 13 puan yitiren Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Serdar Aziz dışında istikrar bulunamadı. Adil Rami ligde 45 dakika süre alırken, Sadık sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz istenen fizik seviyede değil. Sezon başında kadroya katılan Zanka da devre arasında ayrıldı.

OYNAMA NEDENİ EKSİKLER

Jailson'un stoperde kullanılmaya devam edilmesinin bazı nedenleri bulunuyor. Sezon başında gelen Zanka'nın ağır futbolu defansta açıklar verdi. Bilhassa 3-1 kaybedilen Sivasspor maçı buna örnek oldu. Danimarkalı yıldız da devre arasında ayrıldı. Sezon başında gelen bir diğer isim Rami de ciddi eksiklere sahip. Fiziksel olarak sıkıntıları olan Fransız futbolcu, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. 5. haftadaki Ankaragücü maçında yedirdiği basit gol sonrası kızağa çekildi. Sadık Çiftpınar da 14 hafta kenarda kaldıktan sonra tam formayı kapmışken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Devre arasında kiralanan Simon Falette de uzun süre lisans bekledi ve ligde 3 maç kaçırdı.

JAILSON'UN İYİ TARAFTARLARI DA VAR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın savunmanın merkezinde ısrarla oynatmak istediği Jailson'un artı tarafları da bulunuyor. Teknik heyete göre; kesici özelliği, topu oyuna başarılı sokuşu, kısa ve uzun paslardaki isabet oranı ve sürati ön plana çıkıyor. Ersun Yanal'ın kafasındaki şablonda da Jailson'un geri dönüşlerdeki başarısı nedeniyle bu tercih sürüyor.