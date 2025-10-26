Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların 16 puanı bulunuyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son olarak erteleme maçında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Ev sahibi Kasımpaşa ise ilk 9 haftada 9 puan topladı. İstanbul ekibi, ligde geçtiğimiz hafta ikas Eyüpspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 44 mücadelenin 26'sını Beşiktaş, 9'unu Kasımpaşa kazandı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört karşılaşmada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Geçen sezon ise rakibine sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Kartal, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2'lik skorla elde etmişti.

TEK EKSİK RAFA SİLVA

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın Kasımpaşa mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Sakatlıklarını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz ise teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosunda yer alabilir.

Kasımpaşa'da ise sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Haris Hajradinovic, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.