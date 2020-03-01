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Spor

Tek gol galibiyeti getirdi

Fransa Ligi'nde Nantes ile Lille karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in 90 dakika oynadığı maçı Lille tek golle kazandı.

01 Mart 2020 Pazar21:53 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 21:53

Fransa Ligi'nde 27. hafta maçında orta sıralarda yer alan Nantes ile Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Lille karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Lille oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Benjamin Andre kaydetti.

Konuk ekip Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Lille puanını 46'ya yükseltti. nantes 37 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Nantes, Angers'e konuk olacak. Lille, Lyon'u ağırlayacak.

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