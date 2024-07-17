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Spor

Tek golle mağlup! Beşiktaş'tan kötü prova

Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Tek golle mağlup! Beşiktaş'tan kötü prova
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Beşiktaş, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenildi.

20 Temmuz'dan bu yana Slovenya'nın Maribor şehrinde kamp yapan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımıyla yaptı.

Z'dezele Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Denis Halilovic düdük çaldı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhotst karşılaşmaya; Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Gedson, Rachica, Rafa Silva ve Aboubakar 11'i ile başladı. Yeni transfer Ciro İmmobile ise maç kadrosuna alınmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken, pozisyonlarda Shaktar Donetsk takımının üstünlüğü vardı. Ukrayna ekibinin bir topu direkten dönerken, Beşiktaş Aboubakar ve Rafa Silva ile pozisyon yakalamaya çalıştı. Siyah-beyazlılarda; Svensson, Paulista ve Colley'in kaçırdığı toplar Beşiktaş kalesinde tehlike yaratırken, Ersin Destanoğlu ilk yarıda başarılı bir performans sergiledi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan van Bronckhorst, bu devrede Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Muleka ile gol aradı. Mücadele karşılıklı ataklarla geçerken 66'ncı dakikada Eguinaldo'nun kafa vuruşuyla Shaktar Donetsk 1-0 öne geçti. Beşiktaş kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayınca karşılaşma Shaktar Donetsk'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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