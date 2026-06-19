2026 Dünya Kupası'nın ilk haftasında şok bir mağlubiyet alan A Milli Takım, grup aşamasının ikinci haftasında bir kez daha sahneye çıkıyor. D grubunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan Ay-yıldızlılar, puan kaybını telafi ederek yeniden iddialı bir pozisyona yükselmenin peşinde...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi sabahı, TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde, Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

Paraguay: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.

DÜNYA KUPASI'NA "TAMAM" YA DA "DEVAM" MAÇI

Grupta ilk haftayı puansız kapatan A Milli Takım'ımız, ikinci haftada 3 puan hedefliyor. Millilerin bu maçta da puan kaybı yaşaması durumunda, son haftada oynanacak olan ABD karşılaşmasında şansı bir hayli zora girecek.

Milli takım gruptaki son maçını, 26 Haziran'da Los Angeles'ta ev sahibi ABD ile oynayacak.

SAKAT VE CEZALIMIZ YOK

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

MONTELLA İLE 35. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 35'inci sınavında Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran Ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gole engel olamadı.